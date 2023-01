Schouwbrand in Lindestraat: woning gelukkig niet onbewoonbaar

GENT Vogelspot­ters trekken naar Rozebroe­ken­park om zeldzame, Aziatische zangvogels te spotten

Feestdagen of niet: vogelspotters vinden vlotjes hun weg naar de Rozebroeken om een glimp op te vangen van twee zeldzame zangvogels. De Humes bladkoning en de Pallas’ boszanger, twee ‘dwaalgasten’ uit Azië, vertoeven sinds november in het parkje in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. We legden ons oor te luisteren bij de kenners: “De bladkoning is dan wel zeldzamer, door zijn roep kan je hem makkelijker vinden dan de boszanger.”

5 januari