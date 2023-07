Regenbuien, maar soms ook zon in Melle vandaag

Mels bedrijf The Rotating Company neemt Franse concurrent over en zoekt ook extra volk in Melle

Het gaat goed met The Rotating Company uit Melle. Het voormalige ‘Motoren Françoys’ heeft concurrent RMEI uit Frankrijk overgenomen. Het bedrijf uit Compiègne, met meer dan 25 medewerkers, is specialist in industriële roterende machines in de regio Hauts-de-France.