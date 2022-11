Recordjaar voor Brouwerij Huyghe en 9 internationale medailles voor speciaalbieren

Het afgelopen decennium bleef brouwerij Huyghe jaar na jaar gestaag groeien en dat culmineerde in recordjaar 2019, dat afsloot op 46 miljoen euro omzet. Die stijgende curve kreeg een serieuze knik in 2020, omwille van de gekende redenen. Intussen is de markt terug opgeveerd, is de export, toch goed voor 87% van de omzet, terug op niveau, waardoor de brouwerij in 2022 afstevent op een nieuw recordjaar.

“We mogen het vel van de beer uiteraard niet verkopen vooraleer hij geschoten is, maar we zullen in 2022 hoogstwaarschijnlijk een brouwvolume van 270.000 hectoliter en een omzet van 50 miljoen euro overschrijden. Die recordcijfers stemmen ons uiteraard heel tevreden, want het zijn bijzonder moeilijke jaren geweest: er was de crisis en de gerelateerde problemen rond levering en kostprijs van grondstoffen. Om nog maar te zwijgen over de energiecrisis. Gelukkig zijn wij al jaren bezig met het groener maken van onze brouwerij, waardoor we qua energievoorziening quasi zelfvoorzienend zijn. De investeringen in massaal veel zonnepanelen en het energiezuiniger maken van ons brouwproces hebben dus geloond”, zegt Alain De Laet, CEO van de brouwerij.

Delirium blijft succesverhaal

De grote ‘trekker’ van dit succesverhaal blijft de Delirium-familie met Delirium Tremens, Nocturnum, Red, Argentum, Deliria, Christmas, Black en Sour Quadruple, goed voor 63% van de omzet. En binnen die familie is het vooral Delirium Tremens die met 55% meest impact heeft. Maar ook Averbode blijft het jaar na jaar steeds beter doen en zal 2022 afsluiten met een absolute piek (+30%!).

Meer concurrentie, maar nog evenveel medailles

Dat de bieren een continue hoge kwaliteit etaleren en ook letterlijk in de smaak vallen, blijkt ook uit de medailles die de Huyghe bieren jaar na jaar blijven binnen rijven. Eerder dit jaar was er op de European Beer Star een zilveren medaille voor Blanche des Neiges in de categorie Belgian Style Witbier en een bronzen medaille voor Averbode in de categorie Belgian Style Strong Blond Ale. Vorige week kwamen daar nog 6 medailles bij op de International Beer Challenge met goud voor Delirum Tremens in de categorie Tripels en voor Averbode in de categorie New-World Style Golden Ale, zilver voor Delirium Red in de categorie Fruit Beer en La Guillotine in de categorie Belgian-Style hoppy blonds en brons voor Delirium Argentum in de categorie Belgian-Style IPA en voor Sint Idesbald Rousse in de catagorie Bières de Garde. En gisteren nog kreeg de brouwerij op de Horeca Expo een gouden medaille uitgereikt voor Averbode van de Brussels Beer Challenge.

“We zien dat het aantal deelnemende landen, brouwers en het aantal ingestuurde bieren op wedstrijden elk jaar maar blijft toenemen, waardoor de concurrentie altijd maar groter wordt. Toch slagen we er in om jaar na jaar medailles te halen, wat aantoont dat onze bieren zich nog steeds onderscheiden en er bovenuit steken”, besluit Alain De Laet.

