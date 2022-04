Otto (11) staat 25 maal op de planken van Daens De Musical: “Ik droom ervan om ooit een grote rol te krijgen in een musical”

MelleDe 11-jarige Otto Mogyoros uit Melle staat vanaf 27 april op de planken van het Studio 100 Pop-Up theater in Puurs waar hij een rol vertolkt als arme jongen in de musical Daens. Vorig jaar zong Otto ook al mee in het kinderkoor Singfonia op de planken van de popmusical ’Smike’ van The Singing Factory. Toen gaf hij gestalte aan de ‘klikspaan’ in het verhaal van Charles Dickens. “Maar Studio 100 is een droom en de top van België. Ik hoop dat het een springplank kan worden naar grotere rollen”, klinkt het ambitieus bij de jongeman.