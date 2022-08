Optocht reuzen voor 50ste Elsdrieskermis

De Elsdrieskermis vierde dit weekend haar 50ste verjaardag. Lang geleden bestond de wijk Elsdries uit grote boerderijen en wegels. “We kenden in Melle de Grote Elsdries of de huidige Dries en de Kleine Elsdries de huidige Elsdries. Elsdries verwijst naar een moeras beplant met elzen. Vanaf de jaren ‘50 kwam er meer bebouwing en groeide de kleine Elsdries uit tot een heuse woonwijk. In de jaren ‘60 waren 5 cafés actief in de wijk en waren er al buurtkermissen. Begin ’70 organiseerden jongeren in de Schauwegemstraat jeugdactiviteiten tijdens de vakanties. Dit was de aanzet van een wijkwerking”, zegt Pascal De Rop. Het 50ste jubileum werd dit weekend uitbundig gevierd.