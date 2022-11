Opnieuw inbraak in KSA gebouwen na succesvol evenement

Op zondagavond 25 september was de groep slachtoffer van een inbraak na een succesvolle streekbierenavond. Toen werden cash geld en twee laptops van de leiding gestolen. En afgelopen zondag was een soortgelijke inbraak. Opnieuw werd een kleine hoeveelheid wisselgeld gestolen en enkele persoonlijke spullen. Er was ook schade aan de lokalen toegebracht. “En opnieuw na een succesvol KSA-evenement na de quiz van de Jonghernieuwers ten voordele van hun buitenlands kamp. De cash opbrengst van dit evenement lag gelukkig niet meer op de KSA en is dus ook niet gestolen”, meldt de leiding. Alles wijst er dus op dat de dader of daders op de hoogte zijn van de agenda van de groep.