Opnieuw HeMelse Feesten zonder beperkingen en met uitgebreid programma

Gent Van de grootste kraampjes­markt tot een instrumen­ten­voor­stel­ling: onze vijf tips voor het verlengde pinkster­week­end in het Gentse

Nog geen plannen voor dit pinksterweekend en zin om daar verandering in te brengen? Met onze tips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. Misschien heb je wel zin in een rustige wandeling, of bezoek je graag een abdij: dit zijn onze 5 tips voor 4 tot en met 6 juni in het Gentse.

3 juni