Nieuwe fietspaden langs de Geraardsbergsesteenweg in Melle

“De werken moet het fietscomfort op onze fietspaden verbeteren. We maken daarbij een duidelijke keuze voor asfalt als beste ondergrond. We werken hindernissen en obstakels weg en waar mogelijk verbreden we ook de fietspaden”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

De aannemer vervangt fietspaden in klinker langs beide zijden van de gewestweg tussen de start van de bebouwde kom en Gontrode station in Melle. De werfzone is ongeveer 900 meter lang. En er komen langs beide zijden van de gewestweg nieuwe fietspaden in asfalt. Ook worden er 2 bushaltes aangepast voor een beter comfort van de busreizigers.

Timing en omleidingen

De werken starten op 23 mei en zijn klaar eind juni. De aannemer werkt in twee fasen en werkt per kant. De eerste drie weken, van 23 mei tot en met 12 juni wordt gewerkt op de rijrichting Oosterzele. Van 13 juni tot eind juni werkt de aannemer op de rijrichting Melle, opnieuw van noord naar zuid. In totaal zullen de werken anderhalve maand duren.

Fietsers rijden in de beide richtingen om via de Kalverhagestraat, Vinkeslag, de Watermolenstraat en de Proefhoevestraat. Het gemotoriseerd verkeer richting Melle kan langs de werfzone rijden. Het autoverkeer in de andere richting rijdt om via de Scheldeweg, de Burgemeester Van Gansberghelaan, de Landskoutersesteenweg, de Lembergestraat en de Aalmoezenijestraat. Ook het openbaar vervoer volgt deze omleiding. De straten die uitkomen op de Geraardsbergsesteenweg in de werkzone zijn afgesloten en worden omgeleid.