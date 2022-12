Na KSA nu ook Chiro slachtoffer inbraak

In de nacht van maandag op dinsdag werd één van de pas geplaatste PVC-ramen met een koevoet opengebroken. In tegenstelling tot de inbraken in de KSA-lokalen , werd bij de Chiro vrij professioneel tewerk gegaan. “Er was weinig schade en de dieven gingen er enkel vandoor met een spaarpot met zo’n 150 tot 200 euro. Geld dat de leden sparen om leuke activiteiten te doen”, zegt groepsleider Berre Vlaminck van Chiro Scheldering.

Of er een verband is met de inbraken bij de collega’s van KSA, weet hij niet. “In tegenstelling tot de inbraken daar, was er bij ons geen vandalisme, werd er niks op de muren geschreven en ook niks anders dan het geld gestolen. Het enige verband is dat er ook bij ons afgelopen weekend een kerstmarkt was. Dus misschien dachten ze dat hier geld te rapen viel. Gelukkig niet dus. Al is het bijzonder jammer dat onze spaarcentjes van de takken verdwenen zijn”, zegt Berre. “Wie slechte bedoelingen heeft, weet uiteraard ook dat er in de week niemand in de lokalen is. Die zijn nochtans in een drukke straat, vlakbij de bibliotheek. Dus we hopen toch dat er getuigen zijn”, besluit Berre.