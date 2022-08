Musicus en operazanger Léon Bernard Giot start voor de 50ste maal nieuw koorseizoen

Bernard Giot start als dirigent dit seizoen bij De Zilte Hartegalmen in Nieuwpoort, de Sirenen in Middelkerke, het Martinuskoor in Zomergem, het Sint-Pieterskoraal in Merelbeke en het Koninklijk Gemengd Koor Singhet Scone in Dilbeek. De man uit Melle is intussen een gevestigde waarde, lid van I.F.C.M. de wereldwijde korenfederatie, en meertalige afgevaardigde voor België van WVD World Voice Day of de Werelddag van de Stem. Hij is actief in kinderkoren, jeugdkoren, volwassenenkoren, mannen-koren, operakoren en grotere formaties. En ook orkestleider en operazanger, alsook voorzanger-orgelist in meerdere parochies in vier bisdommen.