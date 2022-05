Minister Demir en plaatselijke landbouwers gaan in gesprek over stikstofakkoord: “Heeft mijn zoon nog een toekomst in de landbouw, mevrouw Demir?”

MelleMinister Zuhal Demir was zaterdagnamiddag te gast bij de lokale afdeling van NVA in Melle voor een natuurwandeling. Naast de wandelende N-VA’ers daagden ook een dertigtal lokale boeren op om bij de minister hun bezorgdheid te uiten over het stikstofakkoord dat op de tafel van de Vlaamse Regering ligt.

Een vijftigtal N-VA-sympathisanten wachtten omstreeks 14.00 uur voor ‘t Vissershuis in de Kalverhaegestraat vol ongeduld op de populaire politica. Demir doet al geruime tijd wandelingen met sympathisanten om de Vlaamse natuur te (her)ontdekken en zaterdag was Melle dus aan de beurt. Wat verderop in de straat stonden ook een dertigtal landbouwers die duidelijk van plan waren om met Demir even van gedachten te wisselen over hun toekomst. Vele landbouwers vrezen namelijk dat hun stiel bedreigd wordt door het stikstofakkoord waarvan het openbaar onderzoek onlangs van start is gegaan.

Volledig scherm De landbouwers hielden een stile bijeenkomst om bij de ministere hun bezorgdheid te uiten. © PJDG

Gemoedelijke sfeer

Van enige vijandigheid was echter geen sprake. “Wij willen de minister gewoon duidelijk maken dat ze goed moet nadenken over de toekomst van de boeren in Vlaanderen. Zeker met de oorlog in Oekraïne en de droogte in Europa wordt het nog maar eens duidelijk dat we in onze eigen voedselvoorziening moeten kunnen voorzien”, aldus melkboer Filip Baele.

Wanneer de minister de straat binnenwandelde, passeerde ze eerst de landbouwers en er ontstond een vrij constructief en sereen gesprek waarbij enkele landbouwers met het hart op de tong duidelijk maakten wat er op hun lever ligt. “Waarom focust men alleen op de landbouw en niet op de industrie?” wilde een boer weten. Demir antwoordde dat ook de industrie al serieuze stappen gezet heeft én zal moeten zetten om de stikstofnormen te halen. “Ik heb zeker sympathie voor de landbouw en het is momenteel niet fijn om in deze ministerstoel te zitten, maar iedereen moet beseffen dat er iets moet gebeuren. Er is momenteel geen alternatief”, sprak ze de landbouwers toe.

Wanneer een boer vraagt of zijn zoon nog een toekomst heeft in de landbouw, moest ook Demir toch even zoeken naar haar woorden. “We zullen altijd eten en drinken nodig hebben, maar we zitten in een heel moeilijke periode. Ik heb niet voor dit dossier gekozen. We moeten door deze ‘shit’ vliegen zodat we een toekomst kunnen geven aan vele landbouwers.”

