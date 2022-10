Mensenketting verbindt en vult nieuwe poel voor amfibieën: “Belangrijke schakels in hun bescherming"

Afgelopen week werd een nieuwe poel gegraven voor medewerkers van het Regionaal Landschap Schelde en Durme op een terrein van Natuurpunt op de grens van Melle en Merelbeke. Het is de eerste van dertig poelen die het project Rodeland wil realiseren. Rodeland is een landschapsproject op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Het provinciebestuur liet in 2021 een poelenplan opmaken voor Rodeland, waarin 30 mogelijke locaties voor nieuwe poelen worden voorgesteld.

“De nieuwe poel in de Meersstraat in Melle ligt in een netwerk van bestaande poelen in de Gondebeekvallei waar de komende jaren nog meer poelen zullen worden aangelegd. In dit gebied komen van nature de vijf inheemse salamanders voor en dat is zeer uitzonderlijk in Oost-Vlaanderen. Door hun leefgebied uit te breiden en een ketting van poelen te maken, willen we de soort beschermen”, zegt Mark Alderweireldt van de provincie. Via een mensenketting werd water uit de bestaande poel naar de nieuwe overgebracht.