Lockdownfeestje met 22 aanwezigen stilgelegd in Melle

Merelbeke Aangespoel­de dwergvin­vis ‘Dany’ leefde nog toen hij op strand belandde

13 december Op de dwergvinvis die vrijdag in Bredene aanspoelde, is zaterdagmorgen een autopsie uitgevoerd in de faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Het dier - Dany genoemd naar de patroonheilige van 11 december - bleek ziek en verzwakt, maar zou wel nog hebben geleefd toen hij aanspoelde. “Zijn kaakbeen moet kort daarvoor zijn gebroken, bij een botsing met een boot of een golfbreker.” Het skelet van het beest wordt tentoongesteld in een nog te bepalen museum.