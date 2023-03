Lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer in Melle vanochtend

Studenten LO organise­ren Survive Togheter ten voordele van To Walk Again

Survive Togheter. Zo noemt het sportieve evenement dat vijf studenten Lichamelijke Opvoeding op zondag 26 maart organiseren op de Kouterslag in Melle. De duo-survival run is toegankelijk voor iedereen. Het doel is om per twee een parcours vol uitdagende obstakels te overwinnen.