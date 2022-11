Kunstendag brengt kinderen in contact met kunst en cultuur

Maen Florin

Muziek in ‘t Lijsternest

In GOC ’t Lijsternest in Melle ontdek je de wondere wereld van de muziek op een speelse en actieve wijze. Je kan er dansen op een liedje of een tekening maken op muziek die je beluistert. Je maakt ook zelf muziek met leuke instrumentjes, en probeert ook samen muziek te maken en te luisteren naar de andere kinderen. Daar kan je ook knutselen in een beeldhouwatelier, trommelen of schilderen in de natuur.

Theatervoorstellingen

In CC Nova in Wetteren is er Akke Akke Tuut in CC Nova. Dat is één van de eerste voorstellingen van Raf en Mich Walschaerts, nu vooral gekend als Kommil Foo. Bijna 30 jaar na de creatie geven ze de fakkel van ‘Akke Akke Tuut’ door aan twee nieuwe acteurs.Onder het goedkeurend oog van Raf en Mich brengen Thomas Van Caeneghem en Lander Severins even onweerstaanbaar muzikaal cabaret voor kleuters. Want de opa van Lander heeft nog nooit in het echt de zee gezien. Hij droomt er wel van. Van zijn voeten in het water. Van zijn handen in het zand. Van zijn gezicht in de zon. Nog theater is er in De Kluize in Scheldewindeke met de voorstelling Hier en Daar.