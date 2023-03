Kunstenaar Wim Delvoye wil werkstraf voor reeks bouwovertredingen

Kunstenaar Wim Delvoye vraagt voor het hof van beroep in Gent een werkstraf voor een reeks bouw- en milieuovertredingen aan zijn kasteel De Bueren in Melle. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot een boete van 160.000 euro en zeven maanden cel met uitstel.

De 58-jarige Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken.

Delvoye en zijn vennootschap werden in eerste aanleg vrijgesproken, maar door het hof van beroep in maart 2019 veroordeeld tot een geldboete van 55.000 euro, de nv Delvoye Art tot een boete van 49.500 euro. Tijdens die procedure kwam het Agentschap Natuur en Bos (ANB) nog eens kijken naar de evolutie. Het agentschap stelde een reeks nieuwe inbreuken vast en opnieuw kwam er een rechtszaak van.

In juni vorig jaar werd Delvoye veroordeeld tot een boete van 160.000 euro en een gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel, zijn nv werd vrijgesproken. In beroep vraagt Delvoye nu een werkstraf. Bepaalde overtredingen, zoals het frezen van historisch grasland, ontkent hij. “Dat heeft een loonwerker in opdracht van de pachter gedaan, zonder medeweten van mijn cliënt”, pleitte zijn advocaat.

Goede intenties

Maar Delvoye liet ook een constructie in snelbouwsteen van 20 op 10 meter optrekken om zijn hout in te bewaren. “Het klopt dat hij daar geen vergunning voor heeft aangevraagd. Maar om daar nu een boete van 160.000 euro voor te geven is toch fel overdreven.” Daarom stelt hij een werkstraf voor.

Het openbaar ministerie twijfelt niet aan de goede intenties van Delvoye. “Maar er zijn nu eenmaal regels.” De procureur-generaal vindt een gevangenisstraf niet nodig en wat hem betreft kan de geldboete gehalveerd worden naar 80.000 euro. Uitspraak op 12 mei.

