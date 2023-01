Kinderhoekjes moeten meer jonge gezinnen naar de parochiekerken lokken: “Tijdens de viering kunnen ze lezen en kleuren"

Tussen de kerkstoelen van de parochiekerken staat voortaan ook meubilair op kindermaat met een klein tafeltje, enkele stoeltjes, een box met kleurpotloden en knutselmateriaal en een heuse ‘bibliotheek’ voor kinderen. “Vaak merken we dat jonge ouders met kleine kinderen het moeilijk hebben om hun kroost een hele misviering lang rustig te houden. Waarop ze zelf afdropen in het midden van een dienst. Daarom installeerden we vorige maand een kinderhoekje in elke kerk”, vertelt diaken Luk Thomas.

Positieve reacties

De reacties zijn na één maand vooral positief. “De klassieke en oudere kerkbezoekers maakten aanvankelijk wel eens de opmerking dat we van onze kerk geen kindercrèche moesten maken. Maar de hoekjes zorgen niet voor verstoring van de dienst en de jonge ouders vinden het fantastisch. In elke kerk wijst een ‘steward’ de jonge gezinnen ook de weg naar het hoekje. We voorzien nog meer initiatieven om meer jonge mensen naar de kerk te leiden. Zo zijn er de maandelijkse familievieringen met aangepaste liederen en teksten uit de kinderbijbel. En binnenkort lanceren we een bevraging onder de jonge gezinnen om te kijken wat we nog meer kunnen doen”, zegt Luc. “Momenteel hebben we nog steeds een honderdtal doopsels, communies en vormelingen in de parochies dus we mogen zeker niet klagen”, besluit Luc.