Kerstmarkt Melle brengt 2.287 euro op voor Tanderuis

Eind vorig jaar verzamelde Melle traditiegetrouw op het Dorpsplein voor de jaarlijkse kerstmarkt. De Melse verenigingen en vrijwilligers die er een eet- of drankstand hadden, schonken de opbrengst dit jaar aan de organisatie Tanderuis vzw. Verschillende Melse verenigingen sloegen de handen in elkaar om, ondanks de vrieskou, opnieuw een gezellige editie van de kerstmarkt te organiseren. Dankzij die inzet werd er een mooi bedrag van 2.287 euro opgehaald. Schepen van feestelijkheden Frederik De Buck overhandigde het bedrag op een gezellige receptie.

Tanderuis

Tanderuis vzw is een organisatie die zich inzet voor personen met autisme van 0 tot 65 jaar in Oost-Vlaanderen. Ze bieden zorg aan personen met autisme en hun omgeving en zijn een expertismecentrum en kennisbank rond alles wat met autisme te maken heeft. De kerntaak van Tanderuis is thuisbegeleiding. Ze bieden ook overbruggingshulp aan voor mensen die op de wachtlijst terechtkomen, zodat zij in de tussentijd ook kunnen genieten van het aanbod dat Tanderuis te bieden heeft. Daarnaast is Tanderuis een autisme-specifiek expertisecentrum dat inzet op het bewustzijn rond autisme vergroten in de maatschappij. Ze streven naar een autismevriendelijke samenleving en bieden een uitgebreide kennisbank aan.