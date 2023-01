Kathleen Snyers nieuwe fractievoorzitter Groen Melle

Kathleen Snyers woont ruim tien jaar in Melle en is sinds deze legislatuur gemeenteraadslid voor Groen. “De vorige verkiezingsuitslag, die resulteerde in een verdubbeling van onze fractieleden, toont aan dat de Mellenaar vertrouwen heeft in onze partij”, zegt Kathleen.

“In de komende jaren wil ik met de volledige fractie onze lokale Groen partij verder positioneren. Samen met Mathieu Van Lancker, die sinds november 2022 Thomas Petit vervangt, Tijl De Witte, Dominique Vandermeersch en Rita Moeraert in het bijzonder comité voor de sociale dienst, wil ik een frisse wind in Melle laten waaien. En uiteraard ligt de focus nu op de verkiezingen van 2024. Of het nu een fusie wordt of niet, we zullen focussen op een sterk partijprogramma. Daarbij zullen we ons oor ook te luisteren leggen bij de Mellenaar zelf. Een open en transparant bestuur met inspraak van de burger is en blijft voor Groen topprioriteit.”