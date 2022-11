Jong softwarebedrijf bindt strijd aan met Excel

Wedstrijd

Elk bedrijf dat actief gebruikmaakt van Excel kan deelnemen aan de Excel-competitie door de Excel-sheets die ze voor dagelijkse taken gebruiken, zoals stockbeheer of administratie, in te dienen. “We merken dat veel bedrijven in Vlaanderen nog vaak met Excel werken. Ze verliezen vaak kostbare tijd door het manueel invoeren van gegevens, fouten sluipen ongemerkt in sheets en er is weinig overzicht omdat informatie verspreid is over verschillende documenten. Investeren in software op maat bleek al een groot succes te zijn voor onze klanten en helpt hen om tijd en geld te besparen, efficiënter te werken en sneller in te spelen op de laatste markttrends”, verduidelijkt Ruben Cornil.