Jelle Cleymans zorgt voor beklijvende 11 juli viering op terrein Chiro Roo

RECONSTRUC­TIE. Hoe 'de okselzweer' de oma van zijn echtgenote vermoordde en toch aan assisen ontsnapte: “Bid mee voor het slachtof­fer”

Het hoofd ingeslagen, gewurgd en de keel overgesneden. Zo vond Etienne zondag 13 augustus 1995 zijn schoonmoeder Elza (81) aan de voet van de keldertrap, in haar rijhuisje in de Boudewijn Lippensstraat in Maldegem. Het enige spoor dat de speurders hadden was een voetafdruk in een plas bloed en een bebloede handafdruk. Ze dachten eerst aan roofmoord, omdat er voor een paar honderdduizend frank aan kasbons verdwenen waren. Maar de waarheid bleek een week later veel gruwelijker voor de familie. De dader stond namelijk op de rouwbrief.