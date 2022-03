Inheemse klimop uit Tuinbouwschool Melle moet natuurgebieden beschermen: “Evolutie van 10.000 jaar in wisselend klimaat"

De eerste klimop werd aangeplant in provinciaal natuurgebied Het Kloosterbos in Wachtebeke ter bescherming van eikenboomstammen. Het experiment kadert in een kleinschalig soortenbeschermingsproject dat de Provincie opstartte. Klimop is een relatief gemakkelijke soort om te vermeerderen. Het is één van de weinige groenblijvende inheemse soorten waar vogels en insecten beschutting in vinden in de winter, een uitstekende voedselbron voor bijen en andere bestuivende insecten vanaf het einde van de zomer tot het late najaar en in het voorjaar zijn de bessen van klimop in trek bij talrijke zangvogels. De klimop wordt ook ingezet als mogelijk afweermiddel tegen de eikenprocessierups.