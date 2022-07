Imke (20) kan eindelijk opening schoonheidssalon vieren

Imke De Landtsheer opende in de Kloosterstraat in Melle Cosmorose, een schoonheidssalon voor alle lichaamsbehandelingen, na haar opleidingen in Sintra en PHS. “Ik wou, ondanks corona, de stap wagen en jong starten als zelfstandige”, vertelt Imke. In Cosmorose, een samentrekking van cosmetica en haar favoriete kleur roos, biedt de jongedame alle lichaamsbehandelingen aan. “Gelaatsverzorging, gel-nagels, ontharingen, mani- en pedicure”, somt Imke op. “Er is in de regio heel wat concurrentie maar ik onderscheid me door lagere prijzen. Daarvoor klop in lange dagen met klanten tot 22 uur ’s avonds maar dat heb ik er graag voor over”, zegt Imke. Via haar sociale mediakanalen kan je een afspraak boeken en vind je dagelijkse promoties. De website is in de maak.