Honden baas in Dirty Dogz Bar met vrije speelweide en gezellige bar

Zedelgem/Linkebeek/Gent Chileense dievenben­de vrijgespro­ken voor reeks inbraken

Drie Chilenen zijn in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor vijf woninginbraken in Zedelgem en de rest van het land. Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot 3 jaar gevraagd, maar de rechter vond dat er te weinig bewijzen in het dossier zaten om de beklaagden te veroordelen.

21 juni