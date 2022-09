Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedings Onderzoek (ILVO) viert 90e verjaardag met FestILVO, een uniek festival van Weten en Eten

Melle/MerelbekeHet Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedings Onderzoek (ILVO) viert zijn 90ste verjaardag met het festival van Weten en Eten. Iedereen is welkom op zondag 18 september aan de festivalweide in Merelbeke en Melle, te midden van de 200 hectare proefvelden, waar FestILVO plaatsvind. Een uniek foodfestival met leuke wandelingen en demonstraties. Je kan er ook zelf appels oogsten.

Het instituut voor landbouw-, Visserij- en Voedings Onderzoek is gegroeid uit negen zogenaamde Rijksstations. Die kregen van de overheid de opdracht om in het Vlaams landsgedeelte de sterk veranderende sector(en) bij te staan om hogere opbrengsten te halen met verbeterde oogsten en competiviteit in een voedselveilige en duurzame voedingsketen. “Het waren echte pionierstijden waarbij de wetenschappers nog met paard en kar de velden bewerkten en de beste voedergewassen probeerden te kweken. Tijdens de Tweede wereldoorlog lag onze Proefhoeve nog in de vuurlinie van de gevechten en konden de gewassen niet verzorgd worden. Dat resulteerde wonderbaarlijk in een selectie van de stevigste gewassen die de strenge oorlogswinters hadden overleefd”, vertelt Eric Van Bockstaele, voormalig administrateur generaal van het onderzoekscentrum. Later volde de veredeling van onder meer klavers maar ook groenten zoals rapen en schorseneren.

Quote In november 1970 importeer­den we 54 hoogdrach­ti­ge Holstein vaarzen met een speciaal transport­vlieg­tuig uit Canada voor onderzoek. Vandaag lopen er zo 580.000 in Vlaanderen rond Daniël De Brabander - Voormalig wetenschappelijk directeur

Ook het rundvlees en de melk die we vandaag eten en drinken, hebben we grotendeels aan ILVO te danken. “In november 1970 importeerden we 54 hoogdrachtige Holstein vaarzen met een speciaal transportvliegtuig uit Canada voor onderzoek. Net als bij 7 melkveehouders in de buurt. Onze eigen inheemse rassen gaven toen 3.800 liter melk per jaar en de Canadese 5.000. Vandaag, door betere voeding en wetenschappelijke benadering en verzorging, geven deze Holstein koeien tot 10.000 liter melk per jaar en lopen er in Vlaanderen 580.000 van deze dieren rond”, vertelt één van de pioniers Daniël De Brabander. Hij was wetenschappelijk directeur van het Rijksstation voor Veevoeding.

Volledig scherm Pioniersdagen voor de wetenschap. © ILVO

Verder onderzocht en onderzoekt het ILVO veredeling van gewassen zoals aardappelen. Dat leidde zelfs tot een heuse aardappeloorlog in Wetteren. Maar ook stallen en voeding, de technieken van kunstmatige bevruchting en het hedendaagse machinepark van de sectoren wordt nauwlettend onderzocht. En tientallen bekende Vlamingen en zelfs het Koningshuis gaf haar naam aan nieuwe planten en rozen die in Melle werden ontwikkeld.

Volledig scherm Koninklijk bezoek aan het ILVO © ILVO

Groot Food festival op festILVO

Op zondag 18 september neemt ILVO met festILVO deel aan Dag van de Landbouw. Iedereen is welkom op en rond het festivalhart van 10 tot 18 uur. Op het programma staan 4 belevingsvolle (w)eetwandelingen, 7 kook- en proefdemo’s, verschillende drone-, robot- en machinedemo’s en enkele spannende oogstmomenten. Op een ILVO testveld werden dit seizoen aardappels verzorgd door drones en robots. Zou dat gelukt zijn? Er wordt ook geoogst en iedereen mag mee komen rapen.

Nog op het programma: een demotuin met innovatieve gewassen en heel erg BIJ-zondere rozen, een kinderdorp en verschillende speelfaciliteiten tijdens de wandelingen, een spannend zoekspel, familiejogging en natuurlijk heel veel lekker eten van de klassieke hoeveworst tot gefermenteerde groentemaaltijden. Er is een foodmarkt met innovatieve en lokale producenten en er worden bijzondere varkensvleesbereidingen uitgedeeld. Voor zondagavond zijn nog tickets te koop voor de avondvoorstelling van het tragikomisch theaterstuk ZWINS, over het leven van een West-Vlaamse familie varkenshouders – in het bijbehorende sappige dialect.

Voor professionals en scholen

Op donderdag en vrijdag ontvangt ILVO zijn professionele stakeholders: land- en tuinbouwers, voedingsproducenten, technologiebedrijven, (woon)zorginstellingen, horecabedrijven, afnemers en leveranciers in agrofood, beleidsmedewerkers, adviseurs, onderzoekers. Zij krijgen tijdens 15 studie- en contactdagen een frisse duik in hun vakgebied. En op maandag 19 september staan de deuren open voor landbouw- en hotelscholen. Dan ontvangt ILVO nog eens 800 leerlingen uit secundaire landbouw- en hotelscholen uit de 3de graad. Zij komen van over heel Vlaanderen voor een goedgevuld voor- en namiddagprogramma over robotica en andere technologie in de landbouw en voedingsproductie, krijgen een introductie in future foods, inspirerende verhalen over ILVO’s water- en natuurinspanningen.

Op zondag verwacht ILVO veel volk. Parkeren kan op verschillende aangeduide zones rond de ILVO campus in Melle en Merelbeke. Wie kan, komt best met de fiets. Alle details zijn te vinden op www.festilvo.be.

Volledig scherm Eric Van Bockstaele als jonge wetenschapper © ILVO

Volledig scherm Het ILVO ontstond uit de Rijkstations van de overheid © ILVO

Volledig scherm Prinses Astrid doopt een plant die haar naam draagt. © ILVO

Volledig scherm Pioniers van de wetenschap © ILVO

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.