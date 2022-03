GTE Raceteam Melle meteen op podium met nieuwe wagen

De eerste race in de BGDC 100 Series startte afgelopen weekend op Zolder. Later volgen nog Spa Francorchamps, Magny Cours (Frankrijk) en Hockenheim (Duitsland). “Het was meteen de vuurdoop voor onze nieuwe Cupra TCR. Op de twee testdagen verliep alles vlot, maar een echte wedstrijd is toch nog net iets anders. In het verleden zaten Wim en Gunther achter het stuur. Maxim heeft sinds vorig jaar zijn licentie, heeft ervaring opgedaan in de Belcar Sprint Cup en is vanaf dit seizoen onze derde piloot. Opmerkelijk want hij was pas 16 jaar jong toen hij zijn licentie binnenhaalde”, zegt Bart De Temmerman van het team uit Melle.