Groen wil duidelijke informatie en echte inspraak bij de fusieplannen

“Bij het goedkeuren van dat mandaat vroegen we om de inwoners duidelijk te informeren én te betrekken, maar behalve één berichtje over de opstart van die gesprekken is daar niets van in huis gekomen. Vier maanden later weten de Mellenaars nog steeds niet of die gesprekken al hebben plaats gevonden of wat eventueel het resultaat is. Er wordt ook op geen enkele manier gevraagd naar de mening van de Mellenaars zelf, dat is toch geen serieuze manier van werken”, bedenkt Tijl De Witte (Groen Melle).

“Een fusie brengt uitdagingen met zich mee maar biedt uiteraard ook mogelijkheden omdat het bestuur dan meer slagkracht en een sterkere positie in de regio heeft. Daarnaast biedt een fusie ook kansen om een wijkgericht beleid uit te bouwen of nog meer groen en open ruimtes te bewaren. Maar wij denken wel dat zo’n fusie pas écht kans op slagen heeft als de inwoners hier voldoende bij betrokken worden. Daarom is het belangrijk dat de bewoner geïnformeerd worden over de verkennende gesprekken en dat ze weten wie de mogelijke fusiepartner wordt”, zegt Tijl.

Interesse van Oosterzele

Destelbergen liet intussen weten dat ze geen vragende partij zijn voor een fusie en wacht een bevraging af. Tussen het bestuur van Oosterzele en Melle was er wel een positief overleg. Oosterzele is in elk geval vragende partij voor een fusie met de buurgemeente. Het lokaal bestuur van Melle laat weten dat er een infoavond komt nadat er een beslissing is genomen. “Een gang van zaken waarmee we niet akkoord mee kunnen gaan”, zegt Tijl De Witte. “Uiteraard ligt de beslissing bij de gemeenteraad maar we blijven erbij dat we eerst naar de mening van de inwoners van Melle luisteren. Een draagvlak bereik je niet boven het hoofd of achter de rug in een vergaderzaaltje”, besluit Tijl.

