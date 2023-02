Groen Melle én Oosterzele voeren samen actie voor efficiënter treinverkeer

Gent MIJN STAD. Xavier Cloet (48) van Bataclan en cirQ: “Al die nieuwe wijken zijn mooi, maar ze maken van Gent een maquette. Mag het wat wilder?”

Hij woont in een boot, liet de burgemeester van Gent blowen en deed kinderen onder ‘het kruis’ van Vangheluwe kruipen. Professioneel schenenschopper Xavier Cloet (48) trok in 1993 naar Gent om iets over verzekeringen te leren, maar de Arteveldestad had andere plannen voor de jongen uit Desselgem. “De zotste plek in Gent? De Westerbegraafplaats. Vroeger sprak ik daar af met mijn lief om te wandelen. Regen, zon of sneeuw: het is daar desolaat, maar altijd prachtig.”