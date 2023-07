Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Melle vandaag

Wat te doen in Gent dit weekend? Een chillipe­per­wed­strijd of liever lekker lui in de beste zomerbar van 2022

Wil je de zomervakantie leuk inzetten, maar weet je niet wat te doen? Wij zochten en vonden vijf leuke activiteiten in Gent voor het weekend van 8 en 9 juli. Een chilipeperwedstrijd? Een bakfietsrace? Een blad-steen-schaargevecht om een nieuw kledingstuk? Of toch liever wat hangen in een idyllische tuin? Wij helpen je op weg.