Zomerbar Breeze Bar sluit in het Anthospark: “ons seizoen zit er op”

Het was mooi zolang het duurde. Breeze Bar sluit vandaag de deuren. Het seizoen van de zomerbar zit reeds op. “De gemeente Merelbeke plant een tentoonstelling op 2 september in het Anthospark, daarom is vandaag onze laatste dag”, zegt ondernemer Cédric Ongena (27).