Wat te doen in de regio Gent dit weekend? Van buurtfeest in Prinsenhof of Moscou tot nostalgi­sche party

Het einde van de zomer is nabij. Hoewel we er niet graag aan herinnerd worden, kan het geen kwaad om de bloemetjes nog eens stevig buiten te zetten. Gooi je liever de beentjes los of ga je wat cultuur opsnuiven? Wij zetten de leukste activiteiten voor het weekend van 2 en 3 september op een rij.