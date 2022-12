Gemeenteraadsleden citeren ‘Het Eiland” in de zitting: “Blij dat ge in mijn team zit”

MelleAchttien jaar nadat de fratsen van Franky Loosveld, Guido Pallemans en Alain Vandam het kleine scherm veroverden in de legendarische reeks Het Eiland, doken quotes op tijdens bloedernstige gemeenteraadszittingen in Melle. Kristof Colle, fan van het eerste uur, daagde de raadsleden uit via zijn podcast.

Volledig scherm Het Eiland is een humoristische fictiereeks in zeven afleveringen over drie boezemvrienden die een bureau-eiland delen op de dienst administratie van Cynalco Medics. Guido Pallemans (Frank Focketyn), © © Johan Jacobs.

Kristof Colle, al meer dan 10 jaar inwoner van Melle, is een fervente Het Eiland-fan en is de man achter ‘De Protpod’, een podcast over de televisiereeks. Het Eiland werd geschreven en geregisseerd door Jan Eelen, kwam in 2004 voor het eerst op het scherm en telde twee seizoenen. De serie speelt zich af in het fictieve bedrijf Cynalco Medics en gaat over de vele herkenbare spanningen en situaties op een werkvloer. Hoofdrollen waren er onder meer voor Wim Opbrouck, Dirk Van Dijck, Sien Eggers, Tom Van Dyck, Tania Van Der Sanden en Frank Focketyn. Het Eiland heeft intussen een cultstatus verworven, niet in het minst door de vele legendarische uitspraken van de personages.

“Belangrijke mededelingen impliceren belangrijke daden”

Dat bracht Kristof op een idee. Hij daagde enkele lokale gemeenteraadsleden uit om ongemerkt een quote uit het Eiland de gemeenteraad binnen te smokkelen. Met succes. Het was oppositielid Lieven Volckaert (Open VLD) die er zich als eerste aan waagde. Tijdens de laatste zitting bij de bespreking van de mogelijke fusie met Merelbeke, liet hij zich plotseling deze wijsheid ontvallen: “Belangrijke mededelingen impliceren belangrijke daden.” Volckaert citeerde daarbij Rik Nallaerts, de CEO van Cynalco Medics.

Volckaert liet het niet bij één quote. In dezelfde zitting kwam de aankoop van een gerobotiseerde grasmaaier ter sprake. Volckaert waarschuwde dat bij de keuze ook rekening gehouden moest worden met diervriendelijkheid, en daarvoor gebruikte hij de leuze “Be wise, think twice”, een quote van Bert ‘Bucky’ Laplace, een rol van Lucas Van den Eynde in de reeks. En ook schepen Frederik De Buck (CD&V) liet zich niet onbetuigd. In een commentaar over de aanbestedingen voor de gemeentelijke basisschool verduidelijkte hij dat hij de mening van de oppositie deelde door te zeggen dat “ze in zijn team zaten”. Alweer een knipoog naar Het Eiland.

Podcastmaker Kristof hoopt stiekem dat er nog meer gemeenteraadsleden gaan meedoen. “In deze eindejaarsperiode mag er al eens gelachen worden, ook in de lokale politiek. Of het zal lukken, weten we op maandag 19 december. Dan vindt de laatste zitting van 2022 plaats.” De Protpod is te beluisteren op alle courante podcastplatformen.

