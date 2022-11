G-Huis zet chalets winterterras ook open voor anderen: “We willen de verenigingen uit de buurt steunen”

Het jaarlijkse winterterras opent op vrijdag 2 december om 17 uur. Nieuw is dat twee van de vier houten chalets op het terras voortaan ook door privé personen, bedrijven en verenigingen op zaterdagavond kunnen gebruikt worden. “Het G-Huis is het hart van Melle Vogelhoek en we brengen hier mensen uit Melle, Merelbeke, Gentbrugge en Heusden samen. Met deze actie willen we de verenigingen en zelfstandigen uit de buurt steunen. Zo is er bijvoorbeeld het verzekeringskantoor VDHV die hier vlammetjes van de Warmste Week komt verkopen en staan de voetbalploegen van de Yellow Riskers en NVC Dorstmund hier opnieuw met een promotie en verkoopstand. Alles is bespreekbaar: pannenkoeken of wafels, geschenken en zelfs glûhwein. Het is een win-win situatie voor beide partijen want zij brengen ook volk naar het G-Huis”, legt Jaan Dekempeneer uit.