Extra subsidies voor Vrije Basisschool Sint Franciscus

Koksijde Navigo Visserijmu­se­um is dicht, maar collectie is nog her en der te zien

De deuren van het Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke blijven voorlopig dicht voor grote werken. Er wordt onder meer plaats gemaakt voor een skelet van een potvis van 17 meter lang. Toch kan je op verschillende plaatsen de collectie nog bewonderen. Vooral de affichereeks ‘Eet vis’ is in trek.

10 maart