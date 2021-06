“Een buik is een buik. Waarom riskeren we dan strafstudie?” Ook meisjes van SFI College vinden kledingregels te streng

Ook in andere scholen in de regio, zoals op Don Bosco, werd reeds geprotesteerd tegen de kledingvoorschriften op school. Maandag trokken de meisjes van het 5de en 6de jaar massaal in topje en kort rokje naar school. Op affiches, armen en buiken schreven ze niet mis te verstane boodschappen als “Mijn lichaam is geen draagoppervlakte voor seksisme” en “een buik”. “De regels zijn te streng. Als we bij zulke zomerse temperaturen in een topje met spaghettibandjes naar school komen, worden we aangemaand om ons turnuniform aan te doen, riskeren we een nota en zelfs strafstudie. Terwijl er over jongens met blote armen niks wordt gezegd”, zegt Nomi.