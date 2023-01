Dieven stelen voor 570 euro aan pistachenoten in de Lidl in Melle: “We zouden die verkopen op de zwarte markt”

GENT Plank valt op bezoeker Graven­steen: persoon overge­bracht naar ziekenhuis

Aan het Gravensteen in Gent is woensdagavond een bezoeker gewond geraakt door een vallende plank. De persoon liep in de middeleeuwse burcht ter hoogte van de donjon toen het stuk hout op zijn schouder viel. Een ziekenwagen bracht het slachtoffer over naar het ziekenhuis.

