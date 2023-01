Dichter(s) op een bankje

Dichters op een bankje kan je letterlijk nemen want op zondag 29 januari nemen zes dichters plaats op een bankje aan de Schelde ter hoogte van wooncomplex Dageraad en WZC Kanunnik Triest, aan het bankje op het dorpsplein en het gemeenteplein, in de Kleine Havertuin 26 aan het OCMW en aan de bibliotheek in de Kruisstraat. “Gezellig genieten van poëzie met een versnapering, een koffie, wijntje, jenever of koekje”, belooft de organisatie.

Volledig scherm Poëzie aan de oevers van de Schelde in Melle. © Didier Verbaere

Zes dichters verzorgen de wandeling: Marleen Auman schrijft onder het pseudoniem anker. Patricia De Landtsheer is sinds 1979 een gelauwerde auteur van poëzie en romans voor volwassenen en jeugd. Emilia Motoasca is een anderstalig ingenieur en hobby-kunstenares met woord en beeld. Andreas Raven publiceerde met “Vormen van Verlangen” en “Luidstreels” de afgelopen jaren twee bundels. David Slosse veert op bij pakkende verhalen en is ook professioneel als een Gentse verteller al zijn hele loopbaan bezig met het optekenen van verhalen. Trui Vandewalle is woordkunstenares en geeft lessen woord aan kinderen en volwassenen.

Praktisch

De begeleide wandeling start om 14 uur aan het bankje aan de Schelde ter hoogte van wooncomplex Dageraad, om te eindigen rond 15.45 uur in de bibliotheek. Je kan ook vrij rondwandelen. In de bibliotheek is er muzikale omkadering door Duo LAURA Y van Laura Janssens en Kasper Van de Ponseele.

