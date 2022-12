Den Babier viert 35ste verjaardag

Na zijn 60ste verjaardag afgelopen zomer was er in de Kerkstraat opnieuw feest. Ditmaal voor de 35ste verjaardag van Den Barbier. In zijn zaak kan je terecht voor een kapbeurt en intussen genieten van een pint. Of omgekeerd. Luc zette in zijn eigen stijl, met heel wat streekproducten en als toeristische hotspot voor heel wat buitenlandse fietsreizigers, Melle op de kaart. Op zijn feestje kwam ook Freddy Couché een deuntje spelen.

Maar de voormalige schepen van Middenstand blikt ook vooruit want op 1 augustus 2025 gaat hij op pensioen. En hij wil opnieuw in de politiek en is kandidaat voor CD&V in 2024. “Ik promoot het toerisme in Melle al jaren en legde op die manier heel wat contacten met CD&V op alle bestuursniveaus. Vele zijn intussen ook vrienden geworden. Daarom wil ik als gemeenteraadslid het toerisme in Melle verder promoten”, legt de Barbier zijn toekomstplannen uit.