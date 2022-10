Curieus Melle organiseert 6de Curieuzeneuzenrommelmarkt

Gent BIJZONDER WONEN. Rein woont in dé winkel­straat van Gent: “De tram passeert vlak voor mijn raam”

De Veldstraat, tot ver buiten Gent gekend als dé winkelstraat van de stad. Je zou bijna vergeten dat hier ook mensen wonen, maar dat is wel degelijk zo. Rein De Paepe (39) woont schuin tegenover het oude Fnac-gebouw. Of ze last heeft van de vele shoppers, de akelige stilte na sluitingstijd of de tram? We vroegen het haar allemaal.

17 september