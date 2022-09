CD&V voorzitter Sammy Madhi ruimt zwerfvuil op World Clean Up Day

Gent Van een tweede­hands­beurs in de Gentbrugse Meersen tot een discofeest: onze tips voor een geslaagd weekend in Gent

Het schooljaar is weer gestart, de vakantie is officieel voorbij. Maar het vakantiegevoel, dat kan nog even blijven hangen. Heb je nog geen plannen voor het weekend van 17 en 18 september? Blader dan even door onze tips voor inspiratie. Van een tweedehandsbeurs in de Gentbrugse Meersen tot een discofeest, er is voor elk wat wils.

16 september