Buurtbewoners Camille Melloyhof krijgen brief met preventieve maatregelen bij mogelijke PFAS- vervuiling

“Op de milieuraad begin mei werd de mogelijke PFAS-vervuiling op een aantal sites in Melle besproken met daarbij onder andere het Camille Melloyhof, waar een zware brand in 1986 een plastiekfabriek heeft verwoest. Er werd toen informatie gegeven over het bodemonderzoek dat gepland is of in uitvoering zou zijn”, zegt gemeenteraadslid Tijl De Witte (Groen) die het probleem op de agenda zette.

“De omwonenden in een straal van 100 meter rond de site krijgen volgens onze informatie eerstdaags een brief met de zogenaamde No Regrets maatregelen. Gezien de omvang van de toenmalige brand, zijn wij van mening dat deze site onder de toepassing van deze maatregelen valt”, zegt Tijl. De site zelf werd nog niet onderzocht maar het is aan te raden om geen zelfgeteelde groenten of fruit meer te eten, geen grondwater als drinkwater of sproeiwater voor de tuin te gebruiken, geen eigen pluimvee of eieren te eten en kinderen niet op de site te laten spelen.