Buien met regen, maar soms ook zon in Melle vandaag

Tien jaar toeris­tisch infopunt Munte: “Dankzij het team van enthousias­te vrijwilli­gers”

In 2013 opende het toeristisch infopunt Munte voor het eerst de deuren. Tien jaar later geeft het lokaal bestuur Merelbeke op zondag 2 juli een groot feest. In en rond de voormalige pastorie op het dorpsplein is er in de namiddag van alles te beleven van streekproductenmarkt tot huifkarrit en kunstwandeling.