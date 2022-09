Brouwerij van Delirium Tremens dan toch gered? CO2-leverancier verliest proces en moet blijven leveren: “Een overwinning voor de hele sector”

Melle 20.000 euro voor nieuwe oase bij Animal Trust geeft asielhond Buddy de nodige rust in privéver­blijf

Het dierenasiel Animal Trust in Melle is erin geslaagd om 20.000 euro in te zamelen via ‘Crowdfunding voor Buddy’, een extreem gevoelige Mechelse herder. Dankzij de gulle giften kan Buddy nu in alle rust op zoek naar een nieuwe thuis.

