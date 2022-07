Brouwerij Huyghe lanceert nieuw Paranoia-bier op Bierpassie Weekend in Antwerpen: “Een ideaal zomerbier”

Brouwerij Huyghe is één van de 27 brouwerijen die dit weekend te gast is op het Bierpassie Weekend in Antwerpen en pakt er uit met De Paranoia. “Een atypisch bier ten opzichte van de andere bieren die de brouwerij op de markt bracht. De Paranoia speelt in op een aantal trends in het bierlandschap. Het is een niet-gefilterd bier met een artisanale toets, hoppig en bevat iets minder alcohol (5,6%) dan de andere bieren. Het is een ideaal zomerbiertje”, legt Benedikt Debeuckelaere van Brouwerij Huyghe uit. De hoppige aroma’s dankt het bier aan de dry-hopping. Dat is een methode waar de Citra- en Mosaic-hoppen aan de koude lagering worden toegevoegd.