Bezoek Duitse Melle aan Melle: “Jumelages blijven belangrijk op cultureel en toeristisch vlak”

Het Duitse Melle is al jaren verbroederd met Melle en regelmatig zijn er wederzijdse bezoeken om kennis en tips uit te wisselen of cultureel samen te werken. Een delegatie met burgemeester Jutta Dettmann (SPD) zakte afgelopen zaterdag naar Vlaanderen af voor een bezoek aan de Floraliën. “Het was haar eerste bezoek als burgemeester aan onze gemeente”, zegt burgemeester Dirk De Maeseneer.

“Na een voorstelling op het gemeentehuis volgde een sightseeing in de gemeente. Wij blijven achter deze vorm van jumelage en samenwerking staan. Het bevordert de vriendschap met onze zustersteden en er is een mooie samenwerking op vlak van cultuur en kennis. Zo waren hier onlangs nog studenten uit het Franse Melle op werkbezoek in de land- en tuinbouwsector. Volgende week staan we met een promotiestand van streekproducten op een geranium beurs in het Duitse Melle en tijdens het Hemelvaart weekend trekken jonge voetballers van Cercle naar een tornooi in Duitsland. We blijven dit dus koesteren”, besluit de burgemeester.