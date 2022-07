Barbier Luc De Smet viert 60ste verjaardag

Melle Honden baas in Dirty Dogz Bar met vrije speelweide en gezellige bar

De Dirty Dogz Bar aan de Geerbosstraat in Melle is niet zomaar een zomerbar maar eentje die aan honden is gewijd. De bar ligt op de terreinen van het asiel Animal Trust en is het geesteskind van Niels Vanden Eynden. Er is eten, drinken en vertier voor de honden én voor hun baasje.

14 juli