Animal Trust start inzameling voor verzorging van 24 zieke en verlamde honden na inbeslagname: “Eentje had zelfs geen voorpoten”

Melle/EekloHondenasiel Animal Trust start een inzamelactie om de kosten van de verzorging van 24 in beslag genomen honden te bekostigen. “Wat we daar aantroffen heeft een diepe indruk nagelaten, en we zijn nochtans wel wat gewoon”, zegt Eline Ghekiere van Animal Trust. “Alle hulp is nu welkom, want de overheid voorziet alleen een tussenkomst in dierenartskosten voor levensbedreigende situaties”, zucht Eline.

Het dierenasiel, dat ook gespecialiseerd is in de opvang van verwaarloosde en in beslag genomen honden, kreeg op 16 november melding van een inbeslagname van 24 honden in Eeklo. “Eigenlijk hadden we toen te weinig plaats, en we weten zelden op voorhand wat we zullen aantreffen. Ondertussen hebben we toch al alles gezien, dahcten we, maar wat we daar zagen, was surrealistisch. Naast 24 honden, werden ook meer dan 50 kippen en eenden, 6 katten, enkele slangen, een leguaan en wat vogeltjes aangetroffen”, vertelt Eline.

“Vele honden waren verlamd aan hun achterpoten, eentje had zelfs geen voorpoten. De meeste andere honden hebben ook wel iets. Ofwel blind, doof of beide, wobbler, epilepsie, hartproblemen. Allemaal gehuld in een verschrikkelijke, niet te harden geur van uitwerpselen. Ze werden reeds verlamd of met een aandoening, vanuit het buitenland naar België gebracht. Eens hier werd er dan na een tijdje helaas zwaar tekort geschoten in hun zorg. De vloer van het huis was volledig bedekt met een laagje uitwerpselen. Nergens hadden ze een proper plaatsje.”

Vijf uur nodig om alle wonden te verzorgen

Uiteindelijk nam Animal Trust alle honden mee voor verzorging. Na de inbeslagname deed de dierenarts een eerste onderzoek, wat meer dan vijf uur in beslag nam. De dieren hadden sleepwondes, zwaar ontstoken vulva’s, penissen en poepjes, oude abcessen, verschrikkelijk vuile en rotte tanden, oog- en blaasontstekingen en waren vergeven van de vlooien en mijten. “Alle honden werden verzorgd en kregen ook een broodnodige was- en trimbeurt dankzij Helen en Maya van Wellopet en Laura Lemberechts. Intussen zijn we anderhalve maand verder en vonden we voor de meeste honden een veilig onderkomen bij andere gespecialiseerde organisaties. We zijn ontzettend dankbaar voor dit knap staaltje teamwork”, vertelt Eline.

Geen overheidssteun

“Vanuit de overheid wordt er enkel in een tussenkomst voorzien in dierenartskosten voor levensbedreigende situaties. Dit wil zeggen dat alle kosten voor deze honden niet vergoed worden. Los van de reeds gemaakte medische kosten, werden er voor de verlamde dieren ook rolstoeltjes besteld, voor het hondje zonder voorpoten zelfs een speciale quad-rolstoel en voor de blinde en dove hond een Halo zodat hij nergens meer tegenaan botst. Eén hond zal wellicht ook een amputatie moeten ondergaan omdat zijn achterpoten een te grote ballast zijn. Om dit alles te betalen en de andere organisaties te helpen, starten we een inzamelactie”, besluit Eline.

Steunactie

Wilt u deze honden steunen? Dan kan dit door een donatie te doen op rekeningnummer BE17 7330 5656 9521 met als mededeling ‘steun verlamde hondjes’. Voor giften vanaf 40 euro via overschrijving ontvangt u automatisch een fiscaal attest. Je kan ook steunen door een kalender (of andere dingen) te kopen via de webshop www.dirtydogz.shop/productpagina/kalender-2023.

