150 krakers organiseren raveparty: “We willen vreedzaam protesteren omdat we weg moeten”

De garage op de Brusselsesteenweg en het aanpalende huis zijn ongeveer vijf weken geleden gekraakt. De krakers kregen gisteren te horen dat ze uiterlijk op dinsdag 27 december het pand moeten verlaten. “Met dit feest willen we hiertegen vreedzaam protesteren”, zo verklaarde de organisator van de rave. Een van de deelnemers verklaarde dat hij vorige week ook aanwezig was op het feest in het Nederlandse Ammerzoden. Daar waren toen ongeveer 3.000 mensen aanwezig. “Wij houden geregeld dergelijke feestjes. Als je naar een club moet gaan, ben je vandaag de dag een fortuin kwijt”, aldus de uitgelaten feestvierder.

Afspraken organisatie

Het feest is gisteravond begonnen en zou naar verluidt nog doorgaan tot morgen. Politiezone Rhode & Schelde is vanmorgen al langsgeweest na klachten van buurtbewoners. “Enkele omwonenden hadden inderdaad geklaagd over geluidsoverlast waarop we ter plaatse zijn gedaan. We hebben goede afspraken gemaakt met de organisator dat de rust van de buurt moet worden gerespecteerd. We blijven de situatie ter plaatse goed opvolgen”, vertelt Eric Vandeputte van politiezone Rhode & Schelde.