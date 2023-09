Gemeente­raad wil aanmel­dings­pro­ce­du­re voor middelbare scholen herzien: “Ouders melden zich dubbel aan en houden op die manier plaatsen bezet”

Tijdens de eerste gemeenteraad van het nieuwe politieke jaar hebben alle fracties in Kapelle-op-den-Bos een brief naar minister van Onderwijs Ben Weyts ondertekend. In dat schrijven vragen ze een aanpassing aan de aanmeldingsprocedure voor het middelbaar onderwijs. Sinds de invoering van het huidige systeem in 2019 vallen kinderen uit de gemeente te vaak uit de boot voor plaatsen in de eigen scholen, klinkt het.