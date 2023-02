Wolvertemse Beemden en Land van Oppem breiden uit, gemeente subsidieert mee

Londerzeel Na 40 jaar keurt gemeente­raad Londerzeel unaniem nieuw RUP goed: “Hoogbouw beperken en zoveel mogelijk groen behouden”

Veertig jaar lang lag het op de plank, maar sinds gisteravond is het nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Woonlagen door de gemeenteraad goedgekeurd. Het RUP dicteert enkele bouwschriften in de gemeente, zoals gebouwen in dorpskernen die nu tot vier bouwlagen hoog mogen worden en de mogelijkheid voor extra groen in de centra. Coalitie en oppositie gooiden met bloemetjes naar elkaar. “Dit plan wordt gedragen door iedereen”, zegt een gelukkige Leen Van Aken (Groen), schepen voor omgeving.

